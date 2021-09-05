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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منتخب مصر في رفع الأثقال: يجب الاهتمام بالأجيال الأخرى

حمدتو
حمدتو

قال كابتن عبد المنعم صلاح، مدرب منتخب مصر في رفع الأثقال، إن مصر حصلت على 6 ميداليات فقط في بارالمبياد طوكيو الحالية، أي أقل عدداً من السابقة، فقد حصلت مصر خلال البعثة المصرية في البارالمبياد الماضية على 12 ميدالية، معقباً: "المرة اللي جاية هنحصل على عدد ميداليات أقل أيضاً"، نظراً لعدم الاهتمام بالأجيال الأُخرى.

وأضاف عبد المنعم صلاح في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون"، أن يجب الاهتمام بالأجيال الأُخرى، لأن الدوريات والبطولات أصبحت أصعب من قبل، معقباً: "أعمار اللاعيبة كبرت لذلك يجب مشاركة أعمار جديدة".

وأكد مدرب منتخب مصر في رفع الأثقال، أن وزارة الشباب والرياضة، واللجنة البارلمبية لم تُقصر في بذل أي مجهود، ولكن ما تحتاجه البعثة المصرية هو الدعم الزائد، وزيادة عدد المشاركين المصريين في البعثة.

واختتم عبد المنعم صلاح حديثه مناشداً بإلقاء نظرة أُخرى على البعثة المصرية في بارالمبياد، والأولمبياد بصفة عامة.

منتخب مصر رفع الاثقال مدرب منتخب مصر كابتن عبد المنعم صلاح بارالمبياد طوكيو برنامج كلمة أخيرة

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