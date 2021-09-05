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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انطلق تصويره.. تفاصيل الفيلم السعودي بكل سرور

فيلم بكل سرور
فيلم بكل سرور

انطلقت في إمارة أبوظبي، عمليات تصوير الفيلم الكوميدي السعودي "بكل سرور"، للمخرج "رائد التميمي"، وسيعرض قريباً في دور السينما السعودية.

ويستهدف الفيلم شريحة اجتماعية منتشرة كثيراً في عالمنا العربي، يتخذ أفرادها من السوشيال ميديا مصدراً لاستقاء المعلومات دون التأكد من دقتها.

وأكد مخرج العمل "رائد التميمي" أهمية الفيلم من جميع النواحي، معتبراً أن الطريقة التي طرحت فيها الفكرة أبرز ما يميز هذا العمل.

وقال في تصريحات خاصة: "يتحدث العمل بشكل كوميدي خفيف عن معاناة فئة معينة من المجتمع العربي، ظهرت مؤخراً، وانتشرت بشكل واسع للغاية".

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وأوضح أن "هذه الشريحة تضم أشخاصاً يعتقدون أن أية مهنة أصبحت بمتناول اليد من خلال السوشيال ميديا. ويتصورون أنه من الممكن أن يتعلموا كل شيء عن طريق اليوتيوب وغيره من وسائل التواصل، ونقل المعلومات وتطبيقها على أرض الواقع دون أي معلم".

وتابع: "سلطنا الضوء على هذه الشريحة من خلال شخصية شاب سعودي اسمه سرور، يدخل المدينة ويرى تناقضات، فيحاول تطبيق ما تعلمه من اليوتيوب على أرض الواقع، فيورط نفسه باستمرار".

واختتم: "الفيلم كوميدي بسيط، يحمل فكرة جميلة تصل بسهولة للجميع، كما أن أدوات الإخراج بسيطة ببساطة الفكرة الكوميدية.. أهم ما يميزه تقديم فكرة لم تطرح بشكل واسع حتى الآن، وبطريقة مختلفة جذرياً".

من جهته، أبدى الممثل السعودي "طارق الحربي" سعادته بالمشاركة في الفيلم، مؤكداً في تصريحات خاصة، أن فكرة العمل وطريقة طرحه كانتا مميزتين للغاية.


وأضاف: "يحكي الفيلم قصة شاب قروي يدعى سرور، انتقل للعمل في المدينة، ودخل في دوامة الحياة بسبب تغير كل شيء حوله، يتصرف الشاب على السليقة دون خبث، فتغدو تصرفاته مبررة وحسنة النية، فتتقبله الأسرة بكل سرور".

وتابع: "تجربة رائعة جداً مع هؤلاء النجوم والعاملين، وطاقم العمل والمخرج، أحيي الجميع، وأتمنى وأتوقع أن ينال الفيلم إعجاب الجميع، خاصة وأنه عمل كوميدي الطابع، وخفيف مطروح دون تكلف أو تصنع".

ويشارك في العمل من السعودية مجموعة من نجوم السعودية منهم "طارق الحربي،  ريما، بريفان عبد الرحمن، محمد شامان، بندر خضير، عمران العمران، عبدالله قحطاني، فوزي المتعب ، ونور حسين"، ومن الإمارات الفنان والمخرج "عبدالله الجنيبي" والفنانة "آلاء شاكر" .

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