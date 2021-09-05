التشكيل المتوقع منتخب مصر لمواجهة الجابون في تصفيات كأس العالم

يواجه منتخب مصر نظيره الجابون اليوم في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء على الملعب الرئيسى بمدينة فرانسفيل في الجولة الثانية لفرق المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

تشكيل منتخب مصر



حراسة المرمي : محمد الشناوي

الدفاع : أيمن أشرف - الونش - أحمد حجازي - أحمد توفيق

الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - عمر جابر

الهجوم : أفشة - محمد صلاح - محمد شريف

طاقم جامبي لإدارة مباراة مصر والجابون في تصفيات أفريقيا



اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقما تحكيميًا من جامبيا لإدارة مواجهة منتخب مصر أمام الجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم.

ويدير اللقاء الحكم بكاري جاساما ويساعده عبدالعزيز بولول جاوا ونفالي چارجو وحكم رابع لامين چامية ويراقب المباراة بيدرو اندوابيكو من غينيا.

وخاض منتخب مصر مرانه الأول والرئيسي ، استعدادًا لمواجهة الجابون على الملعب الرئيسى بمدينة فرانسفيل فى الجولة الثانية لفرق المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

بعثة منتخب مصر خاضت مرانًا قويًا صباح الجمعة، بإستاد الدفاع الجوى قبل أن تتوجه عصرًا للجابون على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة أصحاب الأرض فى التاسعة مساء غدٍ.

وفاز منتخب مصر في الجولة الأولى على أنجولا بهدف محمد مجدى قفشة من ركلة جزاء فى الدقيقة الخامسة من الشوط الأول ، فيما خسرت الجابون من لبيبا خارج ملعبها بهدفين مقابل هدف ليتصدر منتخبا مصر وليبيا المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما ويقبع الجابون وأنجولا فى المؤخرة بدون نقاط .