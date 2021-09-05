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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان أبو ضرغام يشكون من وجود مصنعين للبلاستيك بجانب سكنهم

صدى البلد

سكان أبو ضرغام يشكون من وجود مصنعين للبلاستيك وكسارة يصدر عنهم اصوات مزعجة.

ارسل القارئ باسم فؤاد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود مصنعين للبلاستيك بمنطقة سكنه.

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وقال في شكواه نحن سكان شارع ابو ضرغام من ترعة الجبل حوض جلال المرج القاهرة نشكو من وجود مصنعين بلاستيك وكسارة يصدر عنها اصوات مزعجة وتم تقديم الشكوى وتم تشميع المصنعين ولكن قام كل واحد منهم بفتح المصنع فى نفس اليوم.


وجارى عملهم بشكل اوسع ولم يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة حتى الأن
لم يتم الرد حتى الآن ومازالت المصانع تعمل بشكل يومي كما قام احدهم بتأجير 5 مخازن فى نفس الشارع تحتوى على مواد بلاستيكية ضارة.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية في المنطقة

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

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