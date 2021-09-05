مدافع الزمالك: الخروج المبكر من دوري أبطال إفريقيا كان حافزاً لتحقيق لقب الدوري

تحدَث حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك عن تتويج القلعة البيضاء بلقب الدوري العام للمرة الثالثة عشر ، وعن دور هذا الإنجاز في مسيرته مع الفريق .

وقال عبد المجيد في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :الزمالك استحق تحقيق لقب الدوري العام هذا الموسم ، فاللاعبين تعاهدوا على ذلك منذ اللحظة الأولى ، و ازدادت هذه الدوافع عقب الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، فلم يكن هناك بديل عن الفوز بالدوري لإسعاد جماهير القلعة البيضاء .

واختتم عبد المجيد : لا أعلم إذا كنت سأستمر مع الزمالك الموسم المقبل أم سأخرج للإعارة لأحد أندية الدوري العام ، فالأمر متروك للجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون .