البنك الأهلي يفاوض ميسي المقاصة

دخل نادي البنك الأهلي في مفوضات قوية مع نظيرة مصر المقاصة للحصول علي خدمات اللاعب أحمد عادل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وكان ميسي انضم لنادي مصر لمقاصة بعد فترة قضاها بنادي المصري البورسعيدي وقبلها في ناشئين نادي الزمالك .

وفي وقت سابق نجحت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في إنهاء صفقة كريم بامبو بعقد ممتد لمدة ثلاثة سنوات بعد الاتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك ليصبح هداف فريق البنك الأهلي الموسم السابق باقي في صفوف الفريق لثلاثة مواسم قادمة.

كم أعلن نادي البنك الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع لاعبا فريق وادي دجلة محمد هلال صاحب ال 25 عاما ويلعب في مركز صانع الألعاب وأحمد سعيد لاعب الوسط المدافع صاحب ال24 عاما في ظل دعم الفريق بلاعبين متميزين استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2022.