ألمانيا تسجل 10 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الأحد، تسجيل 10 آلاف و453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما سجلت 21 حالة وفاة.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط، تعديل إجراءات السفر من لبنان إلى المانيا ابتداءً من 2 سبتمبر 2021، لافتة إلى أنه يسمح لحاملي تأشيرة(VISA) من نوع CTypeوالملقحين بالكامل منذ أكثر من 14 يوماً بلقاح معترف به من قبل الاتحاد الأوروبي بالدخول الى المانيا ويمنع من لم يتلقى اللقاح من السفر الى المانيا.

وأوضحت الشركة وفق ليبانون ديبايت إنه يسمح لمواطني ولمقيمي ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي وحاملي تأشيرة(VISA) من نوع DType دخول المانيا شرط 72 ساعة قبل دخولهم الى المانيا كحد أقصى (نتيجة سلبية)PCR- - أو إجراء فحصAntigen قبل دخولهم الى المانيا أو حيازة شهادة تلقيح (جرعتين منذ ١٤ يوماً على الأقل أو جرعة واحدة وقد أصيبوا بCOVID-19 مع إبراز وثيقة تثبت الإصابة).

وأضافت أنه يسمح للأطفال دون سن ال 12 عاما غير المطعمين بالدخول شرط السفر مع أحد الوالدين على الأقل تم تطعيمه بالكامل.

وأكدت أنه يتوجب على جميع الركاب المغادرين من بيروت الى ألمانيا تعديل حجوزاتهم للالتزام بالإجراءات المفروضة أعلاه ولن يتم قبول أي راكب غير ملتزم بالشروط المفروضة. كما سيتم التأكد من تطبيق هذه الإجراءات من قبل شركة طيران الشرق الاوسط قبل المغادرة ومن قبل سلطات مطار فرانكفورت عند الوصول.