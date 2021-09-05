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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على مدار 3 أسابيع.. تنمية مهارات اللغة الإنجليزية لطلاب المدارس بـ سيناء

تنمية مهارات اللغة
تنمية مهارات اللغة الانجليزية للطلاب في سيناء

تبدأ مديربة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، وعلي مدار ٣ أسابيع في تنفيذ مبادرة جديدة لتنمية مهارات اللغة الانجليزية للطلاب بالمدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية على مستوى المحافظة، تحت رعاية  حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، وبإشراف مباشر من مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس .


وأشار حاتم أيوب محمد موجه عام اللغة الإنجليزية إلى أن المبادرة بدأت اليوم الأحد  بمدارس المرحلة الابتدائية ولمدة أسبوع تحت اشراف الموجه الأول للغة الانجليزية أحمد معيوف وموجهى اللغة الانجليزية لكل مرحلة على مستوى الادارات التعليمية ، وبحضور معلمى اللغة الانجليزية بمختلف المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة .

التركيز على 3 مهارات

وأضاف أحمد معيوف موجه أول اللغة الانجليزية،  أن المبادرة مجانية ، وتقوم على تنظيم برامج لمعلمى اللغة لرفع مستويات الطلاب في مادة اللغة الانجليزية .. حيث يتم التركيز على 3 مهارات أساسية ، وهى : المحادثة باللغة الانجليزية ، النطق الصحيح للكلمات ، وقواعد اللغة الانجليزية .

كما يبدأ تنفيذ  المبادرة بمدارس المرحلة الاعدادية خلال الأسبوع القادم اعتبارا من 12 سبتمبر حتى 16 سبتمبر الجارى .. حيث تنفذ بمدرسة  الشهيد شريف محمد حسين الإعداديه للبنات بالعريش تحت اشراف نيرمين الجندى مدير ادارة المدرسة .. على أن تستكمل بمدارس المرحلة الثانوية خلال الأسبوع التالى اعتبارا من 19 سبتمبر حتى 23 سبتمبر الجارى .

 

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