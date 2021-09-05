التشكيل المتوقع لقمة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

يستضيف منتخب البرازيل غريمه التقليدي الأرجنتين اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022 .
تشكيل الأرجنتين المتوقع
حراسة المرمى : مارتينيز
الدفاع : أكونا – نيكولاس أوتاميندي – جيرمان بيزيلا – مولينا
الوسط : جيوفاني لو سيلسو – جويدو رودريجيز – رودريجو-دي بول – آنخيل دي ماريا
الهجوم : ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز.
تشكيل البرازيل المتوقع
حراسة المرمى : ويفرتون
الدفاع : ساندرو – ماركينيوس – ميليتاو – دانيلو
الوسط : فينيسيوس جونيور – كاسيميرو – جيرسون – لوكاس – باكيتا
الهجوم : نيمار – جابرييل جيسوس.
ويحتل منتخب البرازيل المركز الأول في جدول ترتيب التصفيات العلامة الكاملة 21 نقطة من 7 مواجهات، في حين جاء منتخب الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 15 نقطة .
ويسعي منتخب البرازيل لرد الاعتبار بعد الخسارة المدوية في نهائي بطولة كوبا أمريكا، في حين يحاول الأرجنتين العبور الي قمة المجموعة وتعطيل غريمه التقليدي .
وحقق منتخب البرازيل الفوز في الجولة الماضية علي تشيلي بنتيجة هدف دون رد ونجح منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز علي بيرو بنتيجة 3-1
وتواجه المنتخبان في 108 مناسبة مختلفة حقق منتخب البرازيل الفوز في 43 لقاء وتعادل في 25 وخسر 40 أمام منتخب الأرجنتين.