ميدو: مباراة مصر أمام الجابون "عنق الزجاجة"

أكد النجم أحمد حسام "ميدو"، أن مباراة المنتخب الوطني أمام الجابون بمثابة عنق الزجاجة فى مشوار الفراعنة خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "مباراة اليوم هي عنق زجاجة لمنتخب مصر واذا نجحنا فى تحقيق الفوز سيكون دافع كبير على حجز بطاقة التأهل من هذه المجموعة مبكرا، وباذن الله ننتأهل لمونديال قطر 2022".

وأضاف: "الجابون سوف يستعيد لاعبين محترفين أمام منتخب مصر وعلى رأسهم اوباميانج، والفراعنة عاد إليهم النجم الكبير مح صلاح الهداف العالمي".

مصر والجابون

يواجه منتخب مصر نظيره الجابون اليوم على الملعب الرئيسى بمدينة فرانسفيل فى الجولة الثانية لفرق المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

موعد مباراة منتخب مصر أمام الجابون



وتقام مباراة منتخب مصر أمام الجابون اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD

التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر امام الجابون



حراسة المرمي : محمد الشناوي

الدفاع : أيمن أشرف - الونش - أحمد حجازي - أحمد توفيق

الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - عمر جابر

الهجوم : أفشة - محمد صلاح - محمد شريف