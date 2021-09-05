ميدو: النتيجة السلبية للفراعنة أمام الجابون تضعنا في "حسابات معقدة"

أكد النجم أحمد حسام "ميدو"، أن خروج منتخب مصر بنتيجة سلبية أمام الجابون يضع الجهاز الفني فى حسابات معقدة.



وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "من المهم اليوم أن يفوز المنتخب الوطني أمام الجابون أو على الأقل الخروج بالتعادل وعدم الخسارة، وهذه المجموعة صعبة للغاية وليست سهلة، ومنتخب الجابون لديه سرعات ومحترفون يلعبون فى أعلى مستوى".



وأضاف: "يجب أن يتطور مستوي لاعبى منتخب مصر عن مباراة أنجولا، وأتوقع ارتفاع المستوي بعد الانتقادات العنيفة خلال اللقاء الماضي، وجود محمد صلاح يمنح اللاعبين دفعة معنوية عالية".

يواجه منتخب مصر نظيره الجابون اليوم على الملعب الرئيسى بمدينة فرانسفيل فى الجولة الثانية لفرق المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

موعد مباراة منتخب مصر أمام الجابون

وتقام مباراة منتخب مصر أمام الجابون اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD

التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر أمام الجابون



حراسة المرمي : محمد الشناوي

الدفاع : أيمن أشرف - الونش - أحمد حجازي - أحمد توفيق

الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - عمر جابر

الهجوم : أفشة - محمد صلاح - محمد شريف