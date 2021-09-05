محمود جابر: أداء المنتخب الوطني سيرتفع تدريجيا.. وعمر جابر جاهز لمباراة الجابون

أكد محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن عمر جابر، نجم المنتخب الوطني، بدأ يتحسن بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في معسكر الفراعنة قبل مباراة أنجولا.

وقال جابر في تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "عُمر خاض التدريبات مع المنتخب الوطني منذ يوم الخميس الماضي وخضع لعدة مسحات جاءت جميعها سلبية، واصبح جاهز لخوض مباراة الجابون اليوم".

وعن المنتخب الوطني: "من الطبيعي أن يكون أداء منتخب مصر هكذا أمام أنجولا وذلك بسبب عدم التجانس بين اللاعبين واعتقد ان الأداء سيرتفع تدريجيا".

يواجه منتخب مصر نظيره الجابون اليوم على الملعب الرئيسى بمدينة فرانسفيل فى الجولة الثانية لفرق المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

موعد مباراة منتخب مصر أمام الجابون

وتقام مباراة منتخب مصر أمام الجابون اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD

التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر امام الجابون



حراسة المرمي : محمد الشناوي

الدفاع : أيمن أشرف - الونش - أحمد حجازي - أحمد توفيق

الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - عمر جابر

الهجوم : أفشة - محمد صلاح - محمد شريف