ميدو: النتيجة السلبية أمام الجابون تضعنا في "حسابات معقدة"

أكد النجم أحمد حسام "ميدو"، أن مباراة المنتخب الوطني أمام الجابون بمثابة عنق الزجاجة فى مشوار الفراعنة خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر بالجابون، في المباراة المقررة اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "مباراة اليوم هي عنق زجاجة لمنتخب مصر واذا نجحنا فى تحقيق الفوز سيكون دافع كبير على حجز بطاقة التأهل من هذه المجموعة مبكرا، وباذن الله ننتأهل لمونديال قطر 2022".

وأضاف: "الجابون سوف يستعيد لاعبين محترفين أمام منتخب مصر وعلى رأسهم اوباميانج، والفراعنة عاد إليهم النجم الكبير مح صلاح الهداف العالمي".

وتابع ميدو، أن خروج منتخب مصر بنتيجة سلبية أمام الجابون يضع الجهاز الفني فى حسابات معقدة.

وواصل: "من المهم اليوم أن يفوز المنتخب الوطني أمام الجابون أو على الأقل الخروج بالتعادل وعدم الخسارة، وهذه المجموعة صعبة للغاية وليست سهلة، ومنتخب الجابون لديه سرعات ومحترفين يلعبون فى اعلى مستوى".

وأتم: "يجب أن يتطور مستوي لاعبى منتخب مصر عن مباراة أنجولا، واتوقع ارتفاع المستوي بعد الانتقادات العنيفة خلال اللقاء الماضي، وجود محمد صلاح يمنح اللاعبين دفعة معنوية عالية".