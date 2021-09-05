محمود جابر: وجود محمد صلاح يمنح منتخببنا قوة.. ومجموعة مصر صعبة بسبب ليبيا

أكد محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن مجموعة منتخب مصر صعبة وليست سهلة كما يعتقد البعض.

وقال جابر في تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "منتخب ليبيا قوى للغاية ويضم عدة عناصر مميزين، ومنتخب مصر يحتاج إلى معسكر قبل مباراتي المنتخب الليبي لكى نستطيع حسم الأمر مبكرا ونحصل على بطاقة التأهل".

وأضاف: "اعتقد أن أداء منتخب مصر خلال مباراة اليوم سيكون مختلف خاصة مع وجود محمد صلاح الذى يمنح ثقة وقوة للاعبين".

يواجه منتخب مصر نظيره الجابون اليوم على الملعب الرئيسى بمدينة فرانسفيل فى الجولة الثانية لفرق المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

موعد مباراة منتخب مصر أمام الجابون

وتقام مباراة منتخب مصر أمام الجابون اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD

التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر امام الجابون



حراسة المرمي : محمد الشناوي

الدفاع : أيمن أشرف - الونش - أحمد حجازي - أحمد توفيق

الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - عمر جابر

الهجوم : أفشة - محمد صلاح - محمد شريف