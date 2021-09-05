ميدو يكشف عن صفقة جديدة للإسماعيلي

كشف النجم أحمد حسام "ميدو"، عن اقتراب محمد عبدالمنصف، حارس مرمي فريق وادي دجلة، من الانضمام إلى صفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "كان هناك أمس اتصالات بين علي أبو جريشة ومحمد عبدالمنصف من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد وسوف يوقع على عقود انضمامه للدراويش خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف: "عبدالمنصف كان أول طلبات إيهاب جلال خاصة أنه يستطيع اللعب بقدمه بشكل جيد للغاية وهذا الامر يحتاجه المدربين فى كرة القدم الحديثة".