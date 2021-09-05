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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف عن صفقة جديدة للإسماعيلي

ميدو
ميدو

كشف النجم أحمد حسام "ميدو"، عن اقتراب محمد عبدالمنصف، حارس مرمي فريق وادي دجلة، من الانضمام إلى صفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "كان هناك أمس اتصالات بين علي أبو جريشة ومحمد عبدالمنصف من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد وسوف يوقع على عقود انضمامه للدراويش خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف: "عبدالمنصف كان أول طلبات إيهاب جلال خاصة أنه يستطيع اللعب بقدمه بشكل جيد للغاية وهذا الامر يحتاجه المدربين فى كرة القدم الحديثة".

وادي دجلة الاسماعيلي احمد حسام ميدو محمد عبدالمنصف ميدو على أبو جريشة عبدالمنصف

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