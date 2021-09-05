ألمانيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة و21 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم /الأحد/ أنه جرى تسجيل 10 آلاف و453 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و5 آلاف و641 حالة.



ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل 21 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 92 ألفا و346 حالة.



وأفادت البيانات بأن حوالي ثلاثة ملايين و768 ألفا و400 حالة تماثلت للشفاء من المرض.