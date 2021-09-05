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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: تغييرات في تشكيل المنتخب أمام الجابون

البدري
البدري

كشف النجم أحمد حسام "ميدو"، عن تغييرات فى تشكيل المنتخب الوطني أمام الجابون فى المباراة المقرر لها اليوم ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "حسام البدري يدرس اللعب بثلاثي فى خط الوسط للسيطرة والاستحواذ على المباراة منذ البداية، واعتقد أن وجود محمد صلاح فى خط الهجوم يمنح اللاعبين دفعة قوية نحو تقديم أداء مميز".

موعد مباراة منتخب مصر أمام الجابون والقنوات الناقلة

ميدو: النتيجة السلبية أمام الجابون تضعنا في "حسابات معقدة"

وأضاف: "المنتخب الوطني يشهد عدة غيابات على رأسهم أكرم توفيق ورمضان صبحي، ولكن عاد إلينا مصطفي محمد ومحمد صلاح".

ويلتقي منتخب مصر بالجابون، في المباراة المقررة اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

 

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