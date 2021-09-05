ميدو: تغييرات في تشكيل المنتخب أمام الجابون

كشف النجم أحمد حسام "ميدو"، عن تغييرات فى تشكيل المنتخب الوطني أمام الجابون فى المباراة المقرر لها اليوم ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "حسام البدري يدرس اللعب بثلاثي فى خط الوسط للسيطرة والاستحواذ على المباراة منذ البداية، واعتقد أن وجود محمد صلاح فى خط الهجوم يمنح اللاعبين دفعة قوية نحو تقديم أداء مميز".

وأضاف: "المنتخب الوطني يشهد عدة غيابات على رأسهم أكرم توفيق ورمضان صبحي، ولكن عاد إلينا مصطفي محمد ومحمد صلاح".

ويلتقي منتخب مصر بالجابون، في المباراة المقررة اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.