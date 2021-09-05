بصورة رومانسية .. أحدث ظهور لـ حنان ترك برفقة زوجها

شاركت الفنانة حنان ترك متابعيها صورة جديدة برفقة زوجها عبر حسابها بموقع انستجرام.

وعلقت حنان ترك على الصورة :" لم تكن انتقاء يا حبيبى أنت نعمة", وحرص عدد من نجوم الفن على التعليق على صورة حنان ترك من بينهم الفنانة زينة ومى كساب.



اعتزال حنان ترك



منذ عام 2012 ، اعتزلت حنان ترك الوسط الفني، وكان أخر عمل قدمته هو مسلسل الاخت تريز، ومن بعدها لم نشاهدها في أي مسلسل أو عمل فني، لكن رغم ذلك لم تنقطع حنان ترك عن جمهورها ومتابعيها، لكنها حرصت على استخدام مواقع التواصل الإجتماعي مع جمهورها بشكل مستمر، وبالتالي أصبحت كل صور وفيديوهات حنان ترك التي تنشرها على السوشيال ميديا محل اهتمام الجمهور، وبعضها يعيدها تتربع عرش التريند مثل أخر فيديو لـ حنان ترك بالبوركيني .

ومازالت حنان ترك تحتل نفس المكانة والحب في قلوب المتابعين حتى رغم ابتعادها عن الوسط الفني، لكنها اختارت ارتداء الحجاب والاعتزال عن الأعمال الفنية، واكتفت بحياتها الخاصة مع زوجها محمد مالك وأبنائها ، لتعيض حياة هادئة بعيداً عن أضواء الكاميرات ، لكنها نجحت في الحفاظ على احترام وحب متابعيها .

وكانت حنان ترك فاجأت معجبيها ومتابعيها في 2018، بحذف جميع الصور التي شاركتها، واكتفت فقط بالمشاركة بالتغريدات في المناسبات الرسمية والأدعية الدينية.

عودة حنان ترك للسينما



تعود النجمة المعتزلة حنان ترك ، بعد غياب طويل إلى السينما من جديد، عبر فيلم النداهة ، الذي تشارك في بطولته أمام الفنان هاني عادل.

الفنان هاني عادل ، طرح مؤخرا أغنية خصيصا للفيلم من ألحانه وكلمات حازم ويفى، جيتارات منير ماهر وجهاد التلبانى، توزيع وهندسة صوتية مهاب سامى