عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يميني متطرف دنماركي يلقي المصحف أرضًا بالسويد.. صور

يميني متطرف دنماركي
يميني متطرف دنماركي يلقي المصحف أرضا بالسويد

ألقى زعيم الحزب اليميني المتطرف الدنماركي راسموس بالودان، الجمعة الماضي، نسخة من القرآن الكريم على الأرض في العاصمة السويدية ستوكهولم، بهدف استفزاز مشاعر المسلمين هناك.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، وقف زعيم الحزب اليميني المتطرف بالودان، أمام مسجد فيتجا الكبير التابع لرئاسة الشؤون الدينية التركية، وبيده نسخة من القرآن، وسط إجراءات أمنية مشددة وحماية من الشرطة، فيما كان محيط المسجد خاليًا.

السويد.. إصابة شخص في حادث طعن بمدرسة.. واعتقال مراهق مشتبه به

إطلاق نار في السويد وسقوط عدد من المصابين

عقب ذلك، توجه بالودان إلى حي فيتجا الذي يضم الأتراك واللاجئين المسلمين بكثافة، وألقى القرآن أرضًا، ما جعله يواجه انتقادات حادة من السكان، فيما تجادل المواطن من أصل تركي فتحي كان، مع عناصر الشرطة الذين وفروا الحماية للمتطرف الدنماركي.

وقال كان، إن رمي القرآن وحرقه لا يعد حرية شخصية أبداً، مضيفاً "نحن نحترم الإنجيل ونؤمن بسيدنا عيسى عليه السلام، المسلمون في أي مكان لا يمكنهم أن يحرقوا الإنجيل".

ووجه كان حديثه للشرطة قائلا: "لماذا تسمحون لهذا المختل عقليا بإهانة القرآن وإزعاج المسلمين هنا؟".

وبعد زيادة وثيرة الانتقادات وردود الفعل ضد المتطرف الدنماركي، أقدمت الشرطة على استبعاد وترحيل بالودان من المكان.

يذكر أن بالودان نفذ أعمالاً استفزازية مماثلة في أحياء أخرى ذات أغلبية مسلمة بالعاصمة السويدية ستوكهولم، مثل رينكيبي، وسكيرهولمينن وتينستا وهوسبي وهالوندا وألبي.

الدنمارك القرآن السويد الحزب اليميني المتطرف نسخة من القرآن

ترشيحاتنا

بالخطأ جوجل تحظر مستخدمي أندرويد من إجراء المكالمات الهاتفية.. إليك الحل

الرى: فتح المظاريف الفنية والمالية لإنشاء قناطر ديروط وبدء التفاوض مع الشركات

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان لأداء امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الثانية

المقاولون يبدأ حملة الإحلال والتجديد بـ 10 لاعبين دفعة واحدة.. تفاصيل

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 5-9-2021

أطلقوا النار على المارة واختفوا.. تفاصيل مقتل 3 أمريكيين في واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم إثارة الفتن.. إنذار رسمي لـ قناة MBC لمنع حلقة شيكابالا مع عمرو اديب

روبي تحرج دينا الشربيني فى حفلها بالساحل الشمالي.. خاص

حقيقة إلغاء حلقة شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية

جراحة غدا| لميس الحديدي تكشف تطورات حالة إيمان الحصري وياسمين عبد العزيز

الرئيس السيسي يتفقد اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة

مخاوف من عاصفة شمسية ضخمة تضرب الأرض وتنهي الإنترنت بالعالم

ردًا على نقد الإعلامي|محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بـ فيديو صادم

الأهلي يدرس شطب عضوية إبراهيم عيسى وبلاغ للنائب العام في وصف النادي بـ النازية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

فيديو

فيديوجراف.. أبرز تصريحات السيسي خلال القمة المصرية - القبرصية

هموت قريب.. حكاية طفلة تنبأت بوفاتها وفاضت روحها أمام أقرب ما لها

سارع لحجز مقعدك .. "تيتانيك 2" نسخة جديدة تستعد للإبحار

خلفة البنات.. أزمات تامر أمين عرض مستمر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

فضيلة الحسيني تكتب: هيومن رايتس ويتش.. المراقب الأعمى 

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ