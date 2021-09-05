تقارير دولية تشيد بتحسين مناخ الاستثمار الخاص .. شاهد

عرض برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية الأولى تقريرا عن تقارير دولية تشيد بتحسين مناخ الاستثمار الخاص في مصر .

وجاء في التقرير أن التقارير الدولية أشادت بمناخ الاقتصاد في مصر على الرغم من ظروف جائحة كورونا العالمية ، وتعكس الاستبيانات توقعات جيدة في المستقبل لقطاع الأعمال الخاص .

وأفادت توقعات التقارير الدولية أن هناك توقعات بتحسن أداء أكثر من 200 مصنع ، وذلك مع مرور عام التكييف مع فيروس كورونا .

وتعتزم نجو 87 % من الشركات زيادة استثمارها في مصر ، وتوقع 38 % تحقيق ذات الارباح فيما قبل جائحة كورونا .



ومن المتوقع أن يشهد عام 2022 زيادة في الاستثمارات الأجنبية لتصل لـ 7 مليارات دولار ، ويتوقع أن تزداد المعدل الأعوام التالية .