تصفيات كأس العالم.. إسبانيا تواجه جورجيا تحت شعار لا بديل عن الفوز

يستضيف منتخب إسبانيا نظيره منتخب جورجيا، اليوم، الاحد، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب نويفو فيفيرو، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من تصفيات أوروبا، المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويدخل منتخب إسبانيا بقيادة مدربه لويس إنريكي، مباراة اليوم، تحت شعار لا بديل عن الفوز، للحفاظ على حظوظه الضعيفة، في التأهل إلى كأس العالم، بدون خوض المحلق الأوروبي.

وكان منتخب إسبانيا خسر أمام السويد بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية، من تصفيات كأس العالم، لتتعقد حظوظ الماتدور في الصعود للمونديال.

ويحتاج منتخب إسبانيا للفوز على جورجيا وكوسوفو، وبأكبر عدد ممكن من الأهداف، على أمل تعثر الصعود أمام اليونان، لتتجدد حظوظه في التأهل.

ويحتل منتخب اسبانيا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط جمعها من أربعة مواجهات بينما يتصدر منتخب السويد الترتيب برصيد 9 نقاط جمعها من 3 مواجهات .

ويتأهل أول كل مجموعة، من التصفيات إلى كأس العالم، بشكل مباشر، بينما يخوض أصحاب المركز الثاني، المحلق الأوروبي.

ويواجه منتخب اسبانيا شبح الغياب عن بطولة كأس العالم، للمرة الأولى، منذ مونديال 1974 .

نظام الملحق الأوروبي



نظام الملحق الجديد يتكون من 12 منتخب ويتم توزيعهم على ثلاث مسارات ويتأهل من يفوز في مباراتين ويتأهل ثلاث منتخبات فقط إلى نهائيات كأس العالم.