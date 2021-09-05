عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات كأس العالم.. إسبانيا تواجه جورجيا تحت شعار لا بديل عن الفوز

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

يستضيف منتخب إسبانيا نظيره منتخب جورجيا، اليوم، الاحد، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب نويفو فيفيرو، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من تصفيات أوروبا، المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويدخل منتخب إسبانيا بقيادة مدربه لويس إنريكي، مباراة اليوم، تحت شعار لا بديل عن الفوز، للحفاظ على حظوظه الضعيفة، في التأهل إلى كأس العالم، بدون خوض المحلق الأوروبي.

وكان منتخب إسبانيا خسر أمام السويد بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية، من تصفيات كأس العالم، لتتعقد  حظوظ الماتدور في الصعود للمونديال.

ويحتاج منتخب إسبانيا للفوز على جورجيا وكوسوفو، وبأكبر عدد ممكن من الأهداف، على أمل تعثر الصعود أمام اليونان، لتتجدد حظوظه في التأهل.

ويحتل منتخب اسبانيا المركز الثاني في جدول ترتيب  المجموعة برصيد 7 نقاط جمعها من أربعة مواجهات بينما يتصدر منتخب السويد الترتيب برصيد 9 نقاط جمعها من 3 مواجهات  .

ويتأهل أول كل مجموعة، من التصفيات إلى كأس العالم، بشكل مباشر، بينما يخوض أصحاب المركز الثاني، المحلق الأوروبي.

ويواجه  منتخب اسبانيا شبح الغياب عن بطولة كأس العالم، للمرة الأولى، منذ مونديال 1974 .

نظام الملحق الأوروبي 


نظام الملحق الجديد يتكون من 12 منتخب ويتم توزيعهم على ثلاث مسارات ويتأهل من يفوز في مباراتين ويتأهل ثلاث منتخبات فقط إلى نهائيات كأس العالم.

 

اسبانيا جورجيا إسبانيا ضد جورجيا تصفيات كأس العالم منتخب اسبانيا

ترشيحاتنا

تعرف على جداول الحصص اليومية للمدارس السعودية بعد التعديل

التاريخ ينتظر الفرعون.. محمد صلاح يطارد 3 أرقام قياسية أمام الجابون

تفتيش الطلاب في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 لمحاربة الغش | صور

اذكار الصباح .. لها فوائد عظيمة داوم عليها كل يوم

أعراضه شرسة.. مرض غامض ينتشر بسرعة ويقتل الأطفال

مدبولي: موسوعة جينيس تتأهب لاستقبال 3 أرقام قياسية لـ صندوق تحيا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

لعدم إثارة الفتن.. إنذار رسمي لـ قناة MBC لمنع حلقة شيكابالا مع عمرو اديب

روبي تحرج دينا الشربيني فى حفلها بالساحل الشمالي.. خاص

جراحة غدا| لميس الحديدي تكشف تطورات حالة إيمان الحصري وياسمين عبد العزيز

حقيقة إلغاء حلقة شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية

ردًا على نقد الإعلامي|محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بـ فيديو صادم

مخاوف من عاصفة شمسية ضخمة تضرب الأرض وتنهي الإنترنت بالعالم

الأهلي يدرس شطب عضوية إبراهيم عيسى وبلاغ للنائب العام في وصف النادي بـ النازية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

فيديو

فيديوجراف..كان هيسبب في شلل فنانة.. احترس من سمكري البني ادمين

فيديوجراف.. أبرز تصريحات السيسي خلال القمة المصرية - القبرصية

هموت قريب.. حكاية طفلة تنبأت بوفاتها وفاضت روحها أمام أقرب ما لها

سارع لحجز مقعدك .. "تيتانيك 2" نسخة جديدة تستعد للإبحار

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

فضيلة الحسيني تكتب: هيومن رايتس ويتش.. المراقب الأعمى 

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ