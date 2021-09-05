مدبولي: اليوم نحتفل مع العالم بفطرتنا الإنسانية المحبة للخير

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إننا نحتفل مع العالم أجمع بفطرتنا الانسانية المحبة للخير، ذلك فنحن نجتمع اليوم في رحاب العمل العالمى للخير.

وأضاف"مدبولى"، خلال كلمة المذاعة اليوم، أن هيئة الأمم المتحدة قررت عام 2012 أن يكون هذا اليوم عيداً سنوياً يذكرنا بأعمالنا الخيرية لدعم أهالينا فى ربوع مصر كلها .

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوي الجمهورية وذلك في إطار احتفالية أبواب الخير.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي ٥ ملايين مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.