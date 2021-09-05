مدبولي خلال احتفالية "أبواب الخير": مبادرات الرئاسة سببها تضافر جهود المصريين

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، إن صندوق " تحيا مصر " هو نتيجة تضافر جهود المصريين، وسواعد ابنائها، موضحا أن الصندوق منذ إنشائه تبنى 6 مبادرات رئاسية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال احتفالية " أبواب الخير " بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن تلك المبادرات كانت مبادرة للتنمية العمرانية ومن أمثلتها مشروع " بشائر الخير " ، ومبادرة " الضمور العضلي " ، و " التمكين الاقتصادي " ، وبرنامج " الكوارث " ، وبرنامج " التعليم ودعن جامعة زويل " .

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية وذلك في إطار احتفالية أبواب الخير.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي ٥ ملايين مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.