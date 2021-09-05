رئيس الوزراء: الأعمال الخيرية تساهم في القضاء على الفقر وهي دليل على الإنسانية

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، إن الأعمال الخيرية تسهم فى القضاء على الفقر والذى يهدد أمن البشرية وسلامتها ويحرم البشر من كافة الحقوق المتمثلة بالغذاء، التعليم، المسكن ويولد مجتمع قليل الإبداع، والإنتاج والابتكار.



وأضاف "مدبولى"، خلال كلمته بتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية وذلك في إطار احتفالية أبواب الخير، أنه لا تقتصر آفة الفقر على إبداع المجتمعات بل إنها تؤثر على الحالة الاقتصادية الاجتماعية للمجتمعات والذى يعد كافيا لتدمير مجتمعات بأكملها.



وأشار إلى أن أهمية تحدى الفقر ظهرت من خلال اهتمام الأمم المتحدة تستخدم مؤشراتها لقياس مجمل التقدم المحرز للأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 ، لافتا إلى أن التضامن بيننا يعزز دور القيم الدينية والقيم الحميدة للنهوض بالمجتمعات وتقديم برامج ثقافية، توعوية التى تقدمها منظمات التطوعية.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد صباح اليوم الأحد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية وذلك في إطار احتفالية أبواب الخير.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي ٥ ملايين مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.

