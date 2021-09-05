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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الكويت.. وأولى الرحلات تقلع من القاهرة

مصر للطيران
مصر للطيران

استأنفت شركة مصر للطيران، صباح اليوم الأحد، رحلاتها الجوية إلى دولة الكويت، وذلك بعد توقف أكثر من عام بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة: إن أولى رحلات شركة مصر للطيران رقم ms610، أقلعت من مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة 7,10 صباحا، ومن المقرر أن تقلع رحلة أخرى تابعة للشركة في تمام الساعة 4,20 عصراً، على متن أحدث طرازات الشركة البوينج B787-9 Dreamliner، والمعروفة بإسم طائرة الأحلام، والتي تسع لعدد 309 مقاعد، ومن المخطط أن تُسير الشركة أيضًا الرحلات بطرازها البوينج 737-800 المزودة بشاشات شخصية ومقاعد أكثر رحابة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن موافقته على عودة الطيران المباشر مع بعض الدول منها مصر، حيث تم تحديد نسبة محددة لشركات الطيران المحلية والمصرية، بواقع 1562 راكبا قادما إلى البلاد في اليوم، منها 781 راكبا لشركات الطيران المحلية، ومثلهم لشركات الطيران المصرية.
 

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