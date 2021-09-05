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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

اتصالات الشيوخ: حضور الطلاب مسابقات دولية في تكنولوجيا المعلومات يحسن جودة التعليم

النائب حسانين توفيق،عضو
النائب حسانين توفيق،عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن مشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة للتعليم الإلكتروني في المسابقة الدولية فى مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت "Championship MOS World " بالتعاون مع شركة Certiport، يمثل أهمية كبيرة، لاسيما في ظل جهود الدولة نحو تعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي في كافة المجالات.

 

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن اهتمام وزارة التربية والتعليم بالمشاركة في مثل هذه المسابقات يحسن جودة التعليم ويرفع تصنيف مصر بين دول العالم، مؤكدا أن سعي وزارة التعليم نحو تدعيم خطة الدولة للتحول الرقمي توجه محمود ويحتاج لمزيد من الدعم.

 

وطالب حسانين توفيق، وزارة التربية والتعليم بالمشاركة في المزيد من المسابقات الدولية والترتيب الجيد لها، لما تمثله من أهمية في تحسين أوضاع مصر التعليمية ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.

 

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توفير الدعم اللازم لمثل هذه المسابقات حتى يتمكن المشاركون من الحصول على مراكز متقدمة، لافتا إلى أن مثل تلك المسابقات تعمل على رفع مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدراتهم على مزيد من التفوق والإبداع.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات المسابقات الدولية التطور التكنولوجي الدول المتقدمة

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