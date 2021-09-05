مدبولي: موسوعة جينيس تتأهب لاستقبال 3 أرقام قياسية لـ صندوق تحيا مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن موسوعة جينيس العالمية تتأهب لاستقبال 3 أرقام قياسية جديدة أحرزها صندوق تحيا مصر، أبرزها أكبر حملة للتبرع بالأجهزة الطبية على مستوى العالم بما فيهم الغسيل الكلوي والتنفس الصناعى.

وأضاف مدبولي، خلال كلمة المذاعة اليوم، أن صتدوق تحيا مصر أحرز أيضاً أكبر حملة للتبرع بالأجهزة المنزلية، وأكبر تبرع بالمواد الغذائية بإجمالى مليون كرتونة لمساعدة أسرنا فى ربوع مصر كلها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن صندوق تحيا مصر قدم نموذج يحتذى به في التعاون والتضامن والمجتمع المدنى، لرعاية الأسر المستحقة فى اصعب الاوقات التى يمر بها العالم وسط أزمة كورونا.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن كل ذلك أسهم فى مساعدة مليون أسرة مستحقة تعيش فى جميع قرى ونجوع الجمهورية.