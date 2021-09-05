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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرف على تعديلات قانون إقامة الأجانب فى عمان

سلطان عمان
سلطان عمان

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا رقم 60/ 2021 بتعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب، ونشرته الجريدة الرسمية فى عمان.

ونصت التعديلات التى أجريت بناءً على المرسوم المشار إليه، وفقا لصحيفة “الشبيبة”، على أنه تم استبدال نصي المادتين 14 و40 من قانون إقامة الأجانب بنصوص جديدة، وبناءً على التعديلات التي أجريت فإن المرسوم السلطاني ألغى عدم جواز أن لا تزيد مدة إقامة الأجنبي أكثر من سنتين، كما ألغى ما أشارت إليه المادة 40 بأن لا تتجاوز رسوم التأشيرات ٢٥ ريالًا عمانيًا، كما أشارت المادة 40 إلى أن رسوم التأشيرات تُحدد بعد موافقة وزارة المالية.

وتضمنت النصوص المستبدلة المادة (١٤) التى تنص على أنه: "يحدد المفتش العام أنواع إقامة الأجانب في السلطنة ومدة وشروط منح كل منها وقواعد وإجراءات تجديدها، ويترتب على منح الإقامة لأي من الزوجين، منحها لزوجه وأولاده المقيمين معه ممن لم يبلغوا سن الحادية والعشرين، ما لم يمنح أي من هؤلاء إقامة خاصة به. ولا يجوز أن تزيد مدة الإقامة الممنوحة للأجنبي على سنتين، وعليه قبل انتهاء إقامته بمدة خمسة عشر يوما أن يطلب تجديدها. ويجوز رفض منح الإقامة أو تجديدها دون إبداء الأسباب."

كما تضمنت المادة (٤٠): "تحدد بقرار من المفتش العام رسوم تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وإجازات المرور وتجديدها وجميع الرسوم التي يجب سدادها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، على ألا يزيد أي رسم منها على ٢٥ ريالا.

أما النصوص الجديدة، فقد نصت فى المادة (١٤): على أن "يحدد المفتش العام أنواع إقامة الأجانب في السلطنة ومدة وشروط منح كل منها وقواعد وإجراءات تجديدها، ويترتب على منح الإقامة لأي من الزوجين، منحها لزوجه وأولاده المقيمين معه وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما لم يمنح أي من هؤلاء إقامة خاصة به وعلى الأجنبي قبل انتهاء إقامته بمدة خمسة عشر يوما أن يطلب تجديدها ويجوز رفض منح الإقامة أو تجديدها دون إبداء الأسباب".

ونصت التعديلات فى المادة (٤٠) على أنه: "تحدد بقرار من المفتش العام - بعد موافقة وزارة المالية -  رسوم تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وإجازات المرور وتجديدها وجميع الرسوم التي يجب سدادها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له".

عمان سلطان عمان هيثم بن طارق طاني ا قانون إقامة الأجانب

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