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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

حقيقة اعتزال إنريكي إجليسياس الغناء وتفاصيل جولته الموسيقية مع ريكي مارتن

إنريكي إجليسياس
إنريكي إجليسياس

كشف المغني الإسباني إنريكي إجليسياس عن تحضيره لألبومه الأخير باسم Final الذي يفكر فيه منذ عام 2015، ويعتقد أنه حان الوقت للبدء في تنفيذه. 

صورة ألبوم إنريكي إجليسياس الأخير 

حقيقة اعتزال إنريكي إجليسياس

وقال إنريكي إجليسياس في مقابلة مع برنامج إنترتينمنت تونات، إن ألبوم Final قد يكون الأخير في مسيرته مشيرا إلى أنه سيتكون من جزأين نهائيين، معبرا عن استعداده لبدء فصل جديد في حياه الخاصة. 

وأوضح إنريكي إجليسياس الذي يبلغ من العمر 46 عاما، أنه لن يتوقف أبدا عن صنع الموسيقى، وكتابة الأغاني لأنه يحب هذه الموهبة، لكنه سيفعلها بطريقة مختلفة. 

وظهر إنريكي إجليسياس في المقابلة التلفزيونية برفقة صديقه المغني الشهير ريكي مارتن الذي يقدم برفقته جولة موسيقية وغنائية، في الوقت الذي يستعد فيه الأخير لطرح ألبومه المقبل Play نهاية العام الجاري. 

سيطرح إنريكي إجليسياس ألبومه الأخير يوم 17 سبتمبر الجاري، ونشر عبر حسابه على تطبيق انستجرام صورة لغلاف الجزء الأول منه وظهر في الصورة وحيدا جالسا على الأرض في حالة حزن وانتظار. 

سيكون الألبوم القادم هو رقم 11 في مسيرة إنريكي إجليسياس الذي أصبح أبا لثلاثة أبناء، وأصدر أول ألبوماته عام 1995. 

بدأ إجليسياس ومارتن جولتهما الغنائية بولاية اريزونا الأمريكية يوم الجمعة الماضي، بعد تأجيل دام أكثر من عام بسبب جائحة كورونا، حيث كان مقررا للجولة أن تقام  في مارس 2020، ولكن تم تحديد مواعيد جديدة لها.

وتحدث كلا منهما في المقابلة التلفزيونية عن صداقتهما التي تمتد على مدار سنوات، وأنهما أرادا تقديم جولة غنائية مشتركة منذ فترة طويلة، ويجدا أن حاليا هو الوقت المناسب. 

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