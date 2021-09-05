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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي يتفقد أكبر قافلة إنسانية ضمن احتفالية " أبواب الخير " | شاهد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية ، في اطار احتفالية " أبواب الخير " ، مع عدد من المسؤولين ، ورئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي .

وأضاف السيسي، خلال كلمته باحتفالية صندوق تحيا مصر لأكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية في إطار احتفالية أبواب الخير، أن هناك رؤوس ماشية تعطى 40 كيلو حليب يوميا، وفى حالة إعطائها للمواطن "هتفرق معاه أوى وهكون سعيد وقتها" بالإضافة لوجود أبقار وجاموس يعطون أيضا 28 كيلو حليب.

ولفت إلى أن صندوق تحيا مصر، حال امتلاكه قدرة مالية كبيرة من الممكن وقتئذ أن يتم تجهيز أراضى زراعية كاملة ونعطيها للأسر على أن تقوم بتسديد جزء من قيمتها بدون دفع فوائد.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي ٥ ملايين مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.

 

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