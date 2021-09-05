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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه أسيوط: تركيب 10700 قطعة موفرة بالمساجد والكنائس

تركيب قطع موفرة بالمساجد
تركيب قطع موفرة بالمساجد والكنائس

قال المهندس محمد صلاح عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن الشركة نجحت فى تركيب 10700 قطعة موفرة بالمساجد والكنائس الأهلية ضمن المرحلة الأخيرة لتنفيذ فعاليات بروتوكول التعاون المبرم بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التنمية المحلية.

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وأشار إلى  أن تركيب القطع الموفرة يأتى ضمن خطة الشركة، لترشيد الاستهلاك وتوفير المياه حيث توفر القطع الموفرة نحو ٥٠% من كمية المياه المستخدمة، عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالمياه  المتدفقة وبإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه والذى ينعكس أيضا على قيمة فاتورة الاستهلاك.

وأضاف أن الشركة أطلقت حملة "بيع القطع الموفرة " بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه،  من خلال توفيرها بجميع مراكز خدمة العملاء بالشركة فى أسيوط، وسيارة خدمة العملاء والتوعية المتنقلة.

وذكر أن الشركة تفعل جميع قنوات التواصل مع المواطنين للاستعلام وحجز وشراء القطع الموفرة  أو الاستعلام عن أيا من خدمات المياه والصرف الصحي، من خلال الخط ساخن 125 من أى تليفون أرضى أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990 ، و الواتس اب على رقم 01206179891، والصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق قراءتى المجانى ، وبرنامج CMS الالكترونى .

مياة الشرب الوادى الجديد القابضة للمياه أسيوط الصرف الصحى

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