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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لنبذ التعصب.. رسالة من إبراهيم فايق لـ مسئولي أندية الدوري

صدى البلد

وجه الإعلامي إبراهيم فايق رسالة لـ مسئولي أندية الدوري المصري بشأن نبذ التعصب وإخماد الفتن التي تثار بين آن وآخر. 

 

وأكد إبراهيم فايق في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت 2 ” أن رؤساء الأندية عليهم دور كبير في توجيه رسائل محددة وواضحة لـ اللاعبين والجماهير بشأن نبذ التعصب والكف عن إثارة الأزمات كل فترة. 

 

وأضاف أن الجماهير أصبحت لا تهتم بمباريات المنتخب بسبب الأزمات المثارة بين فرق الدوري، مشددا أن المنتخب يخوض مباريات هامة في تلك المرحلة.

 

وتابع أن المنتخب بحاجة لدعم ومساندة الجماهير في الفترة الحالية من أجل تحقيق نتائج إيجابية والتأهل لـ كأس العالم قطر 2022.

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محمد حليم يكشف عن التشكيل الأمثل لمنتخب مصر أمام الجابون

 

أكد محمد حليم المدرب الفنى لفريق حرس الحدود أن حظوظ منتخب مصر الوطنى كبيرة أمام الجابون فى تصفيات كأس العالم في قطر.

قال محمد حليم فى تصريحات خاصة لصدى البلد:
طبعا الإسم والتاريخ والإمكانيات تدعم حظوظ منتخب مصر للفوز بالمباراة ولكن استنادا لمعطيات مباراة أنجولا والمباراة صعبة وأيضا نظرا لخسارة منتخب الجابون مباراة ليبيا السابقة.

أضاف : ولكن وجود محمد صلاح يرجح كفة منتخبنا بنسبة كبيرة من أجل تحقيق الفوز والعودة بالثلاث نقاط من خارج الديار

استطرد : التشكيل الأمثل من وجهة نظري الشناوي لحراسة المرمي خط الظهر حجازي والونش وعبد الشافي وباهر المحمدي خط الوسط حمدي فتحي وطارق حامد أمامهم أفشة والهجوم صلاح ومحمد شريف وأحمد سيد زيزو.

ومن المقرر أن يدفع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني بتشكيل متوقع لمباراة الجابون على النحو التالي:

محمد الشناوي فى حراسة المرمى
أيمن أشرف - محمود حمدى الونش - أحمد حجازي - أحمد توفيق
عمرو السولية - حمدي فتحي - عمر جابر 
أفشة - محمد صلاح 
محمد شريف

موعد مباراة منتخب مصر أمام الجابون

وتقام مباراة منتخب مصر أمام الجابون اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD


طاقم جامبي لإدارة مباراة مصر والجابون

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقما تحكيميًا من جامبيا لإدارة مواجهة منتخب مصر أمام الجابون اليوم في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويدير  اللقاء الحكم بكاري جاساما ويساعده عبدالعزيز بولول جاوا ونفالي چارجو وحكم رابع لامين چامية ويراقب المباراة بيدرو اندوابيكو من غينيا.

وفاز منتخب مصر فى الجولة الأولى على أنجولا بهدف محمد مجدى قفشة من ركلة جزاء فى الدقيقة الخامسة من الشوط الأول ،

فيما خسرت الجابون من لبيبا خارج ملعبها بهدفين مقابل هدف ليتصدر منتخبا مصر وليبيا المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما ويقبع الجابون وأنجولا فى المؤخرة بدون نقاط .

وانضم الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي  أمس ، لمعسكر المنتخب بالجابون للحاق باللقاء المرتقب وذلك بعد انضمام مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي للمنتخب في القاهرة قبل السفر للعاصمة ليبرفيل واللذين  غابا عن لقاء أنجولا بالقاهرة، فيما حرمت الإصابة محمد الننى نجم أرسنال الإنجليزي من اللحاق بالمباراتين.

وخسر منتخب مصر جهود رمضان صبحى فى مواجهة الجابون بعدما تعرض لإصابة بكسر فى إصبع يده اضطر الجهاز الفنى بسببها على استبعاده بعدما أكدت محمد أبوالعلا طبيب الفراعنة عدم قدرته على اللعب بسبب تركيب جبيرة على الإصبع المكسور حتى يلتئم الكسر .

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