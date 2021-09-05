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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الثلاثاء.. انطلاق الملتقى الوطني الثاني للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري

الملتقي الوطني الثاني
الملتقي الوطني الثاني للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المص

تنطلق يوم الثلاثاء القادم بآحدي الفنادق الكبري بالقاهرة فعاليات الملتقى الوطني الثاني للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري تحت عنوان "تمكين اللاعبين للقيادة حلم بيتحقق".

وأكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن العام الجاري 2021 سيشهد انطلاق الملتقي الوطني للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري في نسخته الثانية للعام الثاني علي التوالي بعد آقامته العام السابق في نسخته الأولي ، مشيراً إلى أن الملتقي الأول تم آقامته علي منصة زووم الأفتراضية فقط  ، أما الملتقي الثاني سوف يقام حضورياً بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة وكذلك عبر منصة زووم الافتراضية في نفس التوقيت مراعاة وتطبيقاً للآجراءات الآحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وخاصة ظهور المتحور دلتا الجديد سريع الانتشار .

وأضاف "تهامي " أن الهدف الأساسي من إقامة هذا الملتقى هو استغلال لطاقات اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري من خلال المناقشات والموضوعات التي سيناقشها الملتقى والاستفادة من التوصيات التي سيخرج بها الملتقى للاستعانة بها في اتخاذ القرارات التي تتعلق بأنشطة الأولمبياد الخاص المصري خلال الفترة القادمة.

من جانبه أشار طارق النجار مدير المبادرات بالأولمبياد الخاص المصري أن الملتقى سيشمل عددا من المحاور المهمة حول القيادة الدامجة،الثقة بالنفس مع تنمية المهارات والقدرات، التخطيط الجيد لتحقيق النجاح، ويحاضر في الملتقى نخبة من الخبراء في المجالات السابقة بمشاركة لاعبي مجلس مداخلات اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري.

الجدير بالذكر أن الملتقي الوطني للاعبين القادة هو يقع ضمن برنامج إعداد القادة من اللاعبين والتي تشملها مبادرات الاولمبياد الخاص والتي تعتبر محكا ممتازاً يستطيع اللاعبون من خلاله إظهار ما يتمتعون به من مواهب ومهارات وآعدادهم ليكونوا متحدثين رسميين عن برامجهم وكذلك كمساعدين للمدبين وللحكام ومتطوعين أيضاً في الأنشطة والبرامج التي ينفذها الأولمبياد الخاص .

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الأولمبياد الخاص لأولمبياد الخاص المصري الملتقى الوطني لمدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري الملتقي الوطني للاعبين القادة

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