أيمن يونس يوجه رسالة لوزير الشباب والرياضة لنبذ التعصب بين الفرق

وجه أيمن يونس لاعب نادي الزمالك السابق رسالة إلى وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي لنبذ التعصب بين الفرق الرياضية.



وغرد أيمن يونس من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :" السيد وزير الرياضه ..الدكتور أشرف صبحي

‏نطلب من سيادتكم ..قبل بداية الموسم الرياضي تعميم فكرة وقفة دقيقة احترام قبل أي مباراة في كل الالعاب ...ضد العنصرية بكل أشكالها وأنواعها".

وكشف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، كواليس وتفاصيل ما حدث بينه وبين أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة في مباراة الاحتفال بفوز الزمالك بالدوري.

وتابع: "أنا ماشتمتش رئيس الاتحاد وهو طلع وقال إني ماشتمتوش ومعرفش ليه اتوقفت بعد الكلام ده".

ودخل "شيكابالا"، إلى الاستوديو حاملا درع الدوري على الهواء ليفاجأ الإعلامي "عمرو أديب"، بدخوله الاستوديو حاملا الدرع.