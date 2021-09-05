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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الشامسي في افتتاح مؤتمر العمل العربي بالقاهرة :

الشامسي: نشكر الرئيس السيسي على رعايته لمؤتمر العمل.. ونعلن دعمنا المتواصل للعمال الفلسطينيين

صدى البلد

رحب محمد بطي الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، بوزير القوى العاملة محمد سعفان رئيس المؤتمر فى الدورة الحالية، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومدير عام المنظمة ، والحضور من ممثلي أطراف الإنتاج فى الوطن العربي، موجها الشكر للدولة المصرية قيادة وشعبا لاحتضانها الدورة الحالية من المؤتمر، وتقديم التسهيلات لانجاحها والرعاية الكاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسي  لفعاليات هذا المؤتمر، متمنياً للجميع طيب الإقامة والمشاركة الفعالة .

 

وقال الشامسي ، في كلمته في افتتاح الدورة الـ 47 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد بالقاهرة - دولة المقر-، ويستمر المؤتمر حتى 12 سبتمبر الجاري ، تحت  رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن هذا المؤتمر ينعقد بعد عام كامل عانت فيه البلدان العربية والعالم من جائحة كورونا ، وما فرضته على البلدان العربية من تحديات ، وفقنا الله فى التغلب عليها فى بلداننا والتصدي لها والاجتماع من جديد ، كما تشرفت حكومة الكويت باستضافة هذا المؤتمر فى دورته الأخيرة ، مقدما الشكر والتقدير للزملاء على التعاون المثمر فيها ، والتى أدت إلى نجاح تلك الدورة ، والدور المتميز الذي قام به مدير عام المنظمة والذى قدم كل العون والمساعدة التى لولاها لما آل الأمر للنجاح الذى وصل إليه.

 

وأكد الشامسي، أن المجلس قام خلال الفترة السابقة بالعديد من الأعمال منها ، دورتين حضوريتين ودورتين عن بعد ، وتم مناقشة الأنشطة والفعاليات التي قامت بها المنظمة من أجل صالح طرفي العملية الانتاجية ، وتم مناقشة عدد من  القضايا المهمة ، اجتماعا للجنة الحريات النقابية ، ولجنة الخبراء القانونين ، كما ناقش المجلس كذلك تصورات تنفيذ قرارات المؤتمر فى دوراته السابقة وبحث الموقف المالي للمنظمة من حيث المتأخرات والمتحصلات عن عام  2019 2020 .

 

وأشار الشامسي، إلى أنه تم مناقشة تقارير عن عمال وشعب فلسطين وما يعانيه من جراء الممارسات الإسرائيلية الغاشمة ، وأدان المجلس الاعتداءات على الشعب الفلسطيني ، ودعمه المتواصل فى سعيه حتى يقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

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الدورة 47 القاهرة الشامسي عبد الفتاح السيسي افتتاح الدورة 47 محمد سعفان وزير القوى العاملة جامعة الدول العربية مؤتمر العمل العربي

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