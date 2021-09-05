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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد يوسف شريف رزق الله.. عاشق السينما وفارس مهرجان القاهرة

يوسف شريف رزق الله
يوسف شريف رزق الله

يوافق اليوم 5 من شهر سبتمير ذكرى ميلاد الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، المدير الفني السابق لمهرجان القاهرة السينمائي.

وحرص مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على إحياء ذكرى ميلاد، واصفين إياه بكونه  واحد من أبرز وجوه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، رجل عشق السينما وأعطى مخلصا لمهرجان القاهرة.

يوسف شريف رزق الله


حكاية فارس السينما  

تخرج يوسف شريف رزق الله في مدرسة الجزويت عام 1961، وهو الخامس على الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة، قبل أن يتخرج فى كلية الإقتصاد والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية - جامعة القاهرة عام 1966.

 

عمل يوسف شريف رزق الله محررا ثم رئيسا للتحرير للنشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتولى رئيس قناة النيل الدولية من 1997 حتى عام 2002، كما شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولى بمدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيسا لجهاز السينما بالمدينة.
 


كان يوسف شريف رزق الله  معدّ برنامج نادى السينما بالتليفزيون المصرى الذى بدأ عام 1975 ثم برنامج أوسكار الذى بدأ عام 1980، وقدّم الكثير من البرامج السينمائية على القناة الثانية فى التليفزيون المصرى من إعداده

 

عمل يوسف شريف رزق الله  على تقديم وإعداد رسائل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ومهرجان كان السينمائى الدولى وغيرهما من المهرجانات المحلية والعالمية منذ السبعينات.

 

تولى الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله  رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة فى الفترة من 1978 إلى 1994، وعمل كسكرتير فنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى منذ عام 1987 ثم أصبح مديرا فنيا للمهرجان منذ سنة 2000، فضلا عن مشاركته فى عدد كبير من لجان التحكيم فى فرنسا وإيطاليا وهولندا.

 

نال أكثر من تكريم مهم وعلى رأسها وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وخلال الدورة الأربعون من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 2018، بخلاف تكريم من وزارة الثقافة ووزارة الإعلام فى أوقات سابقة.

 

نادى بدخول مهرجان القاهرة السينمائى تحت مظلة وزارة الثقافة حتى لا يصبح اعتماده على الإيرادات ويتم تخصيص ميزانية خاصة له، كما حرص على تواجد مندوبين له فى المهرجانات حول العالم.

كان  من أشد المدافعين عن مهرجان القاهرة السينمائى خاصة فيما يتعلق ببعض الأفلام التى تحوى مشاهد جريئة، وأكد مرارا أن هذه الأفلام والتى تنسب لكبار المخرجين حول العالم، لا يمكن تسميتها بالأفلام سيئة السمعة أو الجنسية، حيث الرؤية الفنية لصناعها هى التى فرضت معالجة هذه المشاهد طبقا لصورة معينة.

ساند الناقد يوسف شريف رزق الله على مدار مشواره الطويل عددا كبيرا من النقاد الشباب وصعد هذه الكوادر لشغل مناصب فى مهرجان القاهرة أو حتى مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية والذى تولى العمل عليه فى فترة من الفترات.

 

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