عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك: اقتربنا من ضم عبد الله السعيد بنسبة 95 %.. فيديو

عبد الله السعيد نجم
عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز

أكد حسين السيد عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء، اقترب من حسم صفقة عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال حسين السيد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس :" الزمالك يتفاوض مع معظم أندية الدوري، سواء على إعارات أو بيع أو شراء أو صفقات تبادلية".

تابع عضو مجلس إدارة الزمالك:" عندما ننجز مرحلة معينة، يتم الإعلان عنها فورا".

وأكد :" عبد الله السعيد لاعب كبير، وإضافة لأي نادٍ، أنهينا صفقة ضمه، بنسبة 95 %".

 

 

بيراميدز يرد على اقتراب عبد الله السعيد من الزمالك:

 

يذكر أن نادي بيراميدز، نفى، أول أمس، الجمعة، وجود مفاوضات من جانب إدارة نادي الزمالك، رغم تأكيد رئيس القلعة البيضاء.

الغندور: عبد الله السعيد متمسك بالزمالك.. وممكن يعتزل لو الصفقة ما تمتش

قناة الزمالك تطلب من عبد الله السعيد الانتقال إلى فريق الكرة.. تفاصيل

وأشار نادي بيراميدز، في بيان رسمي إلى أن عبد الله السعيد مستمر في صفوف بيراميدز بوصفه قائد الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه ولا نية لرحيله في ظل عقد ساري بين النادي ونجمه، مشيرا إلى أن أمر التفاوض بشأن عبد الله السعيد غير مطروح على الإطلاق.

وشدد نادي بيراميدز على العلاقة الطيبة بينه وبين كافة الأندية المصرية، وخاصة نادي الزمالك، تجعل من غير المقبول الحديث في وسائل الإعلام من جانب مسئولي الزمالك بشأن قائد النادي وقائد منتخب مصر والإشارة إلى مفاوضات غير حقيقية، بل والتصريح في وسائل الإعلام بالتفاوض مع لاعبين دون علم ناديهم، وعليه فإن النادي لن يقبل التفاوض بشأن قائده وهذا الباب مغلق نهائيا.

 

الزمالك عبد الله السعيد بيراميدز نادي الزمالك صفقات الزمالك

ترشيحاتنا

مصر تدين الهجوم الإرهابي بـ كركوك.. وتؤكد تضامنها مع العراق ضد الإرهاب

البنك الأهلي يكشف رغبته فى استعارة لاعبين من الزمالك .. تفاصيل

مطار القاهرة يجري أعمال تطوير بساحات انتظار السيارات بمبنى الركاب القديم.. صور

أسهم حمدتو تتجه نحو الفوز بجائزة البارالمبية الدولية.. ويقرر التبرع بها لـ تحيا مصر

في افتتاح مؤتمر العمل العربي برعاية السيسي|تكريم سعفان وأبو الغيط بـ درع تقديرية

انقاذ غواصين اثنين من الموت غرقا .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

الرئيس السيسي عن إحلال السيارات : عاوز 10 آلاف عربية نديها للناس حتى لو هندفع نصف الثمن

شوبير يعلن عن اسم بديل مدرب الأهلي عقب رحيله

شوبير يعلن تشكيل منتخب مصر أمام الجابون في تصفيات كأس العالم

السيسي يتفقد أعمال إنشاء دار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الجديدة

ردًا على نقد الإعلامي|محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بـ فيديو صادم

حارس مرمى مميز.. ميدو يزف بشرى سارة لـ جماهير الإسماعيلي

رسالة مصطفى محمد تنهي خلافاته مع تريم فى جالطا سراي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

فيديو

فيديوجراف.. طلقت نفسها.. تصريحات لأول مرة للمطربة بلقيس فتحي

فيديوجراف.. انخفاض نسبة القبول للالتحاق بكليتي الشرطة والحربية

فيديوجراف..كان هيسبب في شلل فنانة.. احترس من سمكري البني ادمين

فيديوجراف.. أبرز تصريحات السيسي خلال القمة المصرية - القبرصية

المزيد

ساحة رأي

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

اﻟﻤﺰﻳﺪ