الزمالك: اقتربنا من ضم عبد الله السعيد بنسبة 95 %.. فيديو

أكد حسين السيد عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء، اقترب من حسم صفقة عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال حسين السيد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس :" الزمالك يتفاوض مع معظم أندية الدوري، سواء على إعارات أو بيع أو شراء أو صفقات تبادلية".

تابع عضو مجلس إدارة الزمالك:" عندما ننجز مرحلة معينة، يتم الإعلان عنها فورا".

وأكد :" عبد الله السعيد لاعب كبير، وإضافة لأي نادٍ، أنهينا صفقة ضمه، بنسبة 95 %".

بنسبة 95% 💥🔥 حسين السيد يتحدث عن تفاصيل اقتراب عبد الله السعيد من الانضمام لنادي الزمالك #ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/ZxqTG66GAo — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 4, 2021

بيراميدز يرد على اقتراب عبد الله السعيد من الزمالك:

يذكر أن نادي بيراميدز، نفى، أول أمس، الجمعة، وجود مفاوضات من جانب إدارة نادي الزمالك، رغم تأكيد رئيس القلعة البيضاء.

وأشار نادي بيراميدز، في بيان رسمي إلى أن عبد الله السعيد مستمر في صفوف بيراميدز بوصفه قائد الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه ولا نية لرحيله في ظل عقد ساري بين النادي ونجمه، مشيرا إلى أن أمر التفاوض بشأن عبد الله السعيد غير مطروح على الإطلاق.

وشدد نادي بيراميدز على العلاقة الطيبة بينه وبين كافة الأندية المصرية، وخاصة نادي الزمالك، تجعل من غير المقبول الحديث في وسائل الإعلام من جانب مسئولي الزمالك بشأن قائد النادي وقائد منتخب مصر والإشارة إلى مفاوضات غير حقيقية، بل والتصريح في وسائل الإعلام بالتفاوض مع لاعبين دون علم ناديهم، وعليه فإن النادي لن يقبل التفاوض بشأن قائده وهذا الباب مغلق نهائيا.