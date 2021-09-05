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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الوداد رداً على بيع الكرتي للزمالك: نعاني منذ انتقال إيفونا للأهلي

إيفونا
إيفونا

قال سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي، إنه يعاني منذ انتقال ماليك إيفونا إلى النادي الأهلي من ربط لاعبيه المتألقين دائما بالانتقال إلى الدوري المصري.

 

وأضاف الناصيري ، في تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية،  قائلا:" منذ أن أصبحت رئيسا للوداد وانتقال ماليك إيفونا للنادي الأهلي وهناك قصة ربط  دائمة بإنتقال أحد نجوم الفريق إلى الفرق المصرية مع نهاية كل موسم.

 

وأضاف الناصيري ، بشأن نجم الوداد وليد الكرتي: "لم نتفق مع الزمالك أو بيراميدز ولا صحة لخبر انتقال وليد الكرتي لأي منهما، قلت مرارًا إنه إن كان هناك لاعب منضبط ولا يُسمع له صوتا فهو الكرتي".


وتابع: "وقد وعدناه بل عاهدناه أنه سيستفيد كما استفاد غيره من تجربة حظه في الاحتراف، شريطة أن يصله عرض محترم يليق به كلاعب كبير وأحد أبرز لاعبي الوداد عبر تاريخه الحديث بألقابه وإسهاماته ويليق بطموحات ومتطلبات النادي".

 

وواصل: "مسألة انتقال الكرتي على وجه التحديد أو بقية اللاعبين المؤثرين داخل النادي، لن يتم السماح لها ما لم نعثر على بديل بنفس المواصفات أو يكاد يقترب منها على أقل تقدير".

 

واختتم: "لذلك طالما لا يوجد في السوق حاليا بديلا لوليد، وطالما أن المدرب لم يسمح بانتقاله أو احترافه، فلا شيء سيحدث ولا يعنينا ما يروجونه عنا، الكرتي هو أيقونة الفريق الحالي بعد مغادرة السعيدي، وهو لاعب مهم، مساره معنا مثالي ولن نفرط فيه إلا إذا كنا راضين وكان بدوره راض عن العرض، بعدها علينا أن نعوضه بلاعب بمثل مواصفاته".

سعيد الناصيري نادي الوداد المغربي ماليك ايفونا النادي الأهلي الدوري المصري

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