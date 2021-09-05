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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف.. نتائج مبادرة صوتك مسموع لحل شكاوى المواطنين خلال أغسطس

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

كشفت وزارة التنمية المحلية عن نتائج مبادرة صوتك مسموع لحل شكاوي المواطنين خلال شهر اغسطس الماضي..

-تلقت خلال شهر أغسطس 2021 عدد 12 ألفا و 545 رسالة بزيادة 2077 رسالة بالمقارنة بشهر يوليو الماضى بنسبة 19.8% .

-تضمنت  الرسائل   2671 شكوى تم الرد على 2059 شكوى منها بنسبة انجاز تخطت 77% ، وجارى حل 612 شكوى.

- إجمالى ما تلقته المبادرة منذ بدء عملها حتى شهر أغسطس الماضى 368 ألفا و 537  رسالة تضمنت أكثر من 70 الف شكوى تم الرد على 67 ألفا و 852 شكوى بنسبة 96.6 % وجارى على 2403 شكوى .

-عدد شكاوى القمامة  1403 شكوى  والإشغالات 982 شكوى ، ومخالفات البناء 166 شكوى .

-عدد شكاوي التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة  83 شكوي.

-عدد شكاوى الفساد 5 شكاوى ، اضافة الى 32 شكوى خاصة بمبادرة حياة كريمة. 

- عدد المتابعين لصفحة صوتك مسموع علي الفيس بوك  تجاوز 63.5 ألف متابع بزيادة 2503 متابع عن شهر يوليو الماضى.

-تجاوزت مشاهدات الصفحة  101ألف مشاهدة.

 -خدمة الواتس آب تلقت خلال شهر أغسطس أكثر من 10 آلاف رسالة على الواتس آب بزيادة 2000 رسالة بالمقارنة بشهر يوليو بنسبة تخطت 24% ، تضمنت 2217شكوى تم حل  1728 شكوى منها .

- تلقى البريد الإلكترونى للوزارة 85 رسالة منها 28 شكوى تم حلها بنسبة 68 %.

 -تلقى الخط الساخن 414 اتصالًا تليفونيًا من المواطنين للاستفسارعن الشكاوى التى ترد إلى المبادرة بزيادة 107 إتصالات بالمقارنة بشهر يوليو الماضى بنسبة حوالى 35%.

-أبرز المحافظات استجابة في حل الشكاوى هي محافظات القاهرة و الجيزة والقليوبية و الإسكندرية.
 

وتعد مبادرة" صوتك مسموع" لاستقبال وحل شكاوي المواطنين التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية فى اكتوبر 2018 برعاية مجلس الوزراء  أحد أهم الملفات المهمة التى يحرص اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على متابعتها يومياً ويتابع تقاريرها بصورة مستمرة.. 

وتعتمد علي أبسط الطرق الغير تقليدية لتلقى الشكاوى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الفيس بوك والواتس آب وذلك للتيسير عليهم وسرعة الاستجابة لهم . 

وأوضح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه تم تدعيم المبادرة منذ انطلاقها بكل الآليات التى تمكنها من تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل وبما يحقق رضا المواطنين ومساعدتهم فى الاستجابة لشكواهم، لافتاً الي أن المبادرة تعد استكمالاً لتطوير منظومة الشكاوي وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة وقال  أنه في إطار تطوير آلية حل شكاوى المواطنين والوصول إلى مرحلة متقدمة من رضا المواطن، تم التوجيه بقيام الاجهزة التنفيذية بالمحافظات بعمل جولات للمدن والأحياء للتأكد من حل الشكاوى بشكل جذري وعدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين في ذلك.

ولفت اللواء محمود شعراوي الى أن فرق عمل المبادرة في المحافظات تتعامل مع الشكاوى الواردة للمبادرة بصورة سريعة وكانت أبرز المحافظات استجابة في حل الشكاوى هي محافظات القاهرة و الجيزة والقليوبية و الإسكندرية لافتاً الى أن فرق المحافظات هي بمثابة غرفة عمليات دائمة تتلقى الشكاوى وتتابعها وتتواصل مع أصحابها وإفادتهم بما تم بصدد شكواهم. 

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التى بذلتها فرق المبادرة بالوزارة والمحافظات لخدمة المواطنين مطالباً بالمزيد من الجهد والعمل لسرعة التفاعل مع الشكاوي والعمل على حلها بالتنسيق مع قيادات المحافظات بما يحقق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن المبادرة كان لها دور هام وملموس فى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنها منع الشيشة بالمقاهى ، كما تابعت ايضاً تنفيذ قرار المواعيد الجديدة لغلق المحال والمطاعم والورش والكافيهات ، كما تلقت شكاوى المواطنين والابلاغ عن مخالفات البناء والتعدى على املاك الدولة  والتحرك السريع اتجاه هذه الشكاوى في ظل جهود الحكومة لاسترداد اراضى الدولة .

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس أب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوكhttps://www.facebook.com/sotakmasmwo/?ref=bookmarks.

والبريد الالكترونى للوزارة [email protected]

انفوجراف صوتك مسموع شكاوى المواطنين اغسطس الماضي وزارة التنمية المحلية القمامة

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