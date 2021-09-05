محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشارع صبري أبو علم بشبين الكوم

تابع اليوم الأحد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع صبري أبو علم بمدينة شبين الكوم ، وذلك للوقوف علي نسب تنفيذ وتسريع معدلات الأداء.

يأتي هذا في إطار جولاته اليومية والميدانية لمتابعة كافة مشروعات البنية التحتية ، رافقه خلالها سمير عتريس رئيس حى غرب ، المستشار الهندسي للمحافظة.



حيث تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع علي الطبيعة ، تنفيذ شركة الإنتاج الحربي ، وتم الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاعات مياه الأمطار وجاري تركيب بلاط الإنترلوك علي جانبي الطريق بعد الإنتهاء من أعمال الرصف .



وخلال الجولة وجه المحافظ استبدال كشافات الأعمدة الديكورية بكشافات أخري ليد جديدة ، موجهاً بتوحيد كافة الجهود وتكثيف الأعمال للانتهاء من التطوير في أقرب وقت مع مراعاة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لجودة الرصف .



ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد اليومي والميداني بالشارع ومتابعة أعمال التطوير بكافة القطاعات الخدمية ، مع ضرورة التواصل المستمر مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات لسرعة نهو الأعمال في توقيتاتها المحددة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .