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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأهل 8 لاعبين لنهائي 1كيلومتر ببطولة العالم للدراجات في القاهرة

صدى البلد

تأهل الألماني ليونارد فينريشفييلي إلى نهائي سباق 1 كيلومتر ببطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار التي تستضيفها مصر وتختتم منافساتها اليوم  بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تصدره التصفيات بزمن قدره 1:02.157 دقيقة .
 

كما تأهل للنهائي 7 لاعبين اخرين هم الروسي جريجوري اسكورنياكوف، والتشيكي ماتيج هيتيتش ، والايطالي لورينزوأورسيلا ، والبولندي رادوسلاو لاسكوفيسكي ، والكازاخستاني كيريل كورديدي ، والايطالي اندريا فيولاتو و الروسي الكسندر بوبوف الى النهائي.
 

وسوف يقام نهائي سباق 1 كيلومتر  ناشئين  في الفترة المسائية اليوم .
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي بطولة العالم كازاخستان دراجات ستاد القاهرة

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