تأهل 8 لاعبين لنهائي 1كيلومتر ببطولة العالم للدراجات في القاهرة

تأهل الألماني ليونارد فينريشفييلي إلى نهائي سباق 1 كيلومتر ببطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار التي تستضيفها مصر وتختتم منافساتها اليوم بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تصدره التصفيات بزمن قدره 1:02.157 دقيقة .



كما تأهل للنهائي 7 لاعبين اخرين هم الروسي جريجوري اسكورنياكوف، والتشيكي ماتيج هيتيتش ، والايطالي لورينزوأورسيلا ، والبولندي رادوسلاو لاسكوفيسكي ، والكازاخستاني كيريل كورديدي ، والايطالي اندريا فيولاتو و الروسي الكسندر بوبوف الى النهائي.



وسوف يقام نهائي سباق 1 كيلومتر ناشئين في الفترة المسائية اليوم .

