بعد قرار ارتدائها الحجاب.. ناقد سعودي لـ نيرمين محسن : استهدي بالله وارجعي للفن

وجه الناقد السعودي عبدالله سري، رسالة إلى الفنانة نيرمين محسن، بعد قرارها بارتداء الحجاب واعتزال الفن.

وانتقد «سري» قرار «نيرمين» بارتداء الحجاب واعتزال الفن، خلال مقطع فيديو قصير، نشره عبر حسابه على «إنستجرام»، قال خلاله: «الفنانة نيرمين، اعتزلت ولبست الحجاب، الفنانة السعودية، ليش؟ إحنا أصلًا عندنا عجز في الفنانات والممثلات السعوديات، تقوم هي تعتزل وتتحجب!».

وأضاف: «أنا أقول لها بس ياريت ترجع للفن، الدين ما هو بالحجاب، فنصيحة ترجع، وتستهدي بالله، وترجع للمجال الفني، لأن نحن بالأصل عندنا عجز بالفنانات السعوديات والممثلات».

