أهالي سنديون في القليوبية يشكون من عدم وجود صرف صحي

أرسل القارئ محمد مجدي، من قرية سنديون مركز قليوب محافظة القليوبية، شكوى لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد” يتضرر فيها من عدم وجود صرف صحي في القرية.

وقال مجدي في شكواه: “نحن أهالي قرية سنديون مركز قليوب محافظة القليوبية نعاني من عدم وجود صرف صحي، وتقوم جرارات كسح أهلية بكسح طرنشات المجاري من منازلنا، ونتيجة وجود مشكلة بين الوحدة المحلية بسنديون وأصحاب جرارات الكسح نتيجة عمل محاضر وغرامات وصلت إلى مئات الآلاف على أصحاب الجرارات، امتنع أصحاب الجرارات عن العمل، مما أدى إلى غرق البيوت والشوارع بمياه الصرف الصحي مما يعرضنا وأبناءنا إلى الأمراض والأوبئة”.



وأكد أنه تم تقديم عدة شكاوى إلى مجلس مدينة قليوب والوحده المحلية بسنديون، ولكن بدون جدوى ولا يحركون ساكنا لإيجاد حل لهذه الكارثة.



وناشد المسئولين سرعة التدخل.

للتواصل مع الشاكي، يمكن الاتصال على رقم 01288910178.

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