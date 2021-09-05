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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي سنديون في القليوبية يشكون من عدم وجود صرف صحي

صدى البلد

أرسل القارئ محمد مجدي، من قرية سنديون مركز قليوب محافظة القليوبية، شكوى لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد” يتضرر فيها من عدم وجود صرف صحي في القرية.

 

وقال مجدي في شكواه: “نحن أهالي قرية سنديون مركز قليوب محافظة القليوبية نعاني من عدم وجود صرف صحي، وتقوم جرارات كسح أهلية بكسح طرنشات المجاري من منازلنا، ونتيجة وجود مشكلة بين الوحدة المحلية بسنديون وأصحاب جرارات الكسح نتيجة عمل محاضر وغرامات وصلت إلى مئات الآلاف على أصحاب الجرارات، امتنع أصحاب الجرارات عن العمل، مما أدى إلى غرق البيوت والشوارع بمياه الصرف الصحي مما يعرضنا وأبناءنا إلى الأمراض والأوبئة”.


وأكد أنه تم تقديم عدة شكاوى إلى مجلس مدينة قليوب والوحده المحلية بسنديون، ولكن بدون جدوى ولا يحركون ساكنا لإيجاد حل لهذه الكارثة.

 


وناشد المسئولين سرعة التدخل. 

للتواصل مع الشاكي، يمكن الاتصال على رقم 01288910178.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

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