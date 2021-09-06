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برلمان

برلمانية: حياة كريمة أهم إنجازات الرئيس في العمل الخيري

النائبة رحاب عبدالغني
النائبة رحاب عبدالغني عضو مجلس النواب

قالت النائبة رحاب عبدالغني عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن العمل الخيري والتطوعي يوفر فرصا لتعزيز الترابط الاجتماعي الحقيقي بين الأفراد بعضهم البعض، إضافة إلى أنه يعمل على خلق مجتمعات قادرة على مواجهة التحديات الإنسانية بشمولية ومرونة.

 

و أضافت " عبدالغني" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أهم انجازات الرئيس السيسي من العمل الخيري هو إطلاق مبادرة  حياة كريمة والتي تعد  من أهم المبادرات التي تنهض بالريف المصري والمواطن وتجعلة يعيش في حياة كريمة وفي افضل حال ويعتبر هذا من أهم الأشياء في العمل الخيري.

 

ولفتت عضو لجنة التضامن، إلى أن العمل الخيري يمكنه أن يخفف من آثار أسوء الأزمات الإنسانية، علاوة علي المساعدة توفير الخدمات العامة في مجال الرعاية الصحية والتعليم والإسكان وحماية الطفل، كما يساعد العمل الخيري التطوعي في النهوض الثقافي.

 

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري، الذي وافق يوم أمس، حيث تهدف هذه المناسبة لتذكير الأفراد بأهمية من خلال تحفيزهم علي القيام بهذه السلوكيات الإنسانية التي تدعم العيش بحياة كريمة.

العمل الخيري حياة كريمة الرعاية الصحية الخدمات العامة

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