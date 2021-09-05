نبذ التعصب.. سيف زاهر يطالب الجماهير بـ الالتفاف حول المنتخب في مواجهة الجابون

وجه الإعلامي سيف زاهر رسالة دعم للمنتخب الأول قبل مواجهة الجابون اليوم في التصفيات المؤهلة لـ كاس العالم قطر 2022.

وأكد سيف زاهر في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن مباراة المنتخب هامة وتعد فرصة جيدة من أجل التفاف الجماهير حول المنتخب ونبذ التعصب ودعم الفراعنة.

وأضاف سيف زاهر أن مسئولي أندية الدوري عليهم أن يدعموا فكرة نبذ التعصب وتوجيه رسائل للجماهير وللاعبي الفرق لمساندة المنتخب ودعمه.

مصر vs الجابون .. خبراء يؤكدون قدرة الفراعنة فى اقتناص النمور



يحل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام البدري ضيفا على نظيره منتخب الجابون الملقب بالنمور فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية بتصفيات كأس العالم في قطر 2022.

وتأمل الجماهير المصرية فى تخطى عقبة الجابون من أجل استكمال مشوار التأهل إلى نهائيات مونديال قطر.

خبراء كرة القدم أتفقوا على تعاظم حظوظ منتخب مصر الوطنى فى ظل مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

فى البداية أكد أكرم عبد المجيد نجم نادى الزمالك السابق أن حظوظ منتخب مصر الوطنى كبيرة فى تخطى عقبة منتخب الجابون وقال ؛ منتخب مصر الوطنى قادر على تقديم مردود قوى أمام الجابون افضل من مباراة أنجولا الأخيرة.

أضاف: مشاركة محمد صلاح تمنح لاعبي منتخب مصر الوطنى دفعة معنوية كبيرة لتحقيق الفوز أمام الجابون.

لفت إلى أن منتخب مصر سوف يحقق الفوز على الجابون وتعزيز ٱماله وطموحات جماهيره فى التأهل إلى نهائيات مونديال قطر ٢٠٢٢.

فيما اكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة في تصريحات تلفزيونية: صفوف المنتخب اكتملت بانضمام الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

أشار الى أن فندق إقامة المنتخب لا يوجد به أحد سوى بعثة الفراعنة، مضيفًا الملعب جيد جدًا، وعلى قدر المستطاع وفرنا كل سبل الراحة للمنتخب.

أوضح رئيس اللجنة الثلاثية أن وجود محمد صلاح مهم مع المنتخب، ودفعة معنوية للجميع من أجل الانتصار على الجابون، في عقر داره، وشعور الجميع أن صلاح قادم من كل هذه المسافة يعطى إحساسا بأننا دخلنا كل مراحل الجد.

من جانبه أكد محمد حليم المدرب الفنى لفريق حرس الحدود أن حظوظ منتخب مصر الوطنى كبيرة أمام الجابون فى تصفيات كأس العالم في قطر وقال :

طبعا الإسم والتاريخ والإمكانيات تدعم حظوظ منتخب مصر للفوز بالمباراة ولكن استنادا لمعطيات مباراة أنجولا والمباراة صعبة وأيضا نظرا لخسارة منتخب الجابون مباراة ليبيا السابقة.

أضاف : ولكن وجود محمد صلاح يرجح كفة منتخبنا بنسبة كبيرة من أجل تحقيق الفوز والعودة بالثلاث نقاط من خارج الديار

استطرد : التشكيل الأمثل من وجهة نظري الشناوي لحراسة المرمي خط الظهر حجازي والونش وعبد الشافي وباهر المحمدي خط الوسط حمدي فتحي وطارق حامد أمامهم أفشة والهجوم صلاح ومحمد شريف وأحمد سيد زيزو.

بينما علق عابد بشير خليل الإعلامي بجريدة النصر الجزائرية على حظوظ منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدري أمام نظيره منتخب الجابون بتصفيات كأس العالم في قطر وقال : يحاول اليوم المنتخب المصري تسجيل ثاني انتصار متتالي في التصفيات المؤهلة للمونديال، وسيكون الأهم بالنسبة للجهاز الفني هو العودة إلى الديار بالنقاط الثلاث، حتى ولو كان ذلك على حساب الشكل والأداء العام.

تابع: سوف يجتهد المدرب حسام البدري في وضع التشكيل الأساسي الأمثل، وسيستفيد هذه المرة من عودة النجم "محمد صلاح"، والذي يعتبر أهم ورقة في تشكيلة المنتخب، ومشاركته أمام الجابون ستعطي دفعا قويا ووجها آخر لمصر، عكس الأداء المتوسط المقدم في لقاء الجولة الافتتاحية أمام أنجولا.

أضاف: أستبعد إحداث البدري تغييرات كثيرة على التشكيلة الأساسية، مقارنة بما اعتمد عليه في المباراة الأولى، حيث سيجدد الثقة في خدمات معظم العناصر مع الدفع بخدمات العائد محمد صلاح، هذا الأخير سيتم التعويل عليه بشكل كبير لصنع الفارق، في سبيل تسجيل ثلاث نقاط جديدة في الرصيد، تسمح بتصدر المجموعة ولو بصورة مؤقتة.

استطرد: أعتقد أن أداء المنتخب المصري سوف يتحسن كثيرا بعودة محمد صلاح صاحب السرعات الكبيرة، لأن الرسم التكتيكي الذي سيعتمد عليها حسام البدري سيرتكز أساسا حول ما سيقدمه المحترف في نادي ليفربول، كما أن عودته تمنح أفضلية معنوية لبقية زملائه فوق أرضية الميدان، بل والأكثر سيمنحهم حرية أكبر في اللعب، لأن لاعبي المنافس الجابوني سيفرضون رقابة لصيقة على صلاح، مادام أنه يعتبر أهم ورقة هجومية في حسابات البدري.

قال ايضا: وأجدد القول بأن حسام البدري سيكون طموحه الوحيد هو العودة بكامل النقاط، التي تجعله يقود المنتخب إلى صدارة الترتيب، مع العمل في نفس الوقت على تصحيح الأخطاء الكثيرة المسجلة في اللقاء الأول، خاصة المتعلقة بالتمركز الخاطئ للاعبين وغياب التنسيق الهجومي، وهو السبب الذي كان وراء فشل المنتخب آنذاك من صناعة عدد كبير من الفرص الخطيرة، واكتفائه في النهاية بتسجيل هدف وحيد فقط في الدقائق الأولى عن طريق ضربة جزاء.