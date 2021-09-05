بسمة الملا: افقد وزنك بهذه الطريقة للتفادى جلطات القلب.. فيديو

قالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن أى شئ به دهون يسبب مخاطر كبيرة جداً منها انسداد الأوعية الدموية، لافتة إلى أنه ممنوع تناول أدوية الكالسيوم بمفردها ولابد من اتخاذ فيتامين د3 معه.

وأضافت بسمة الملا خلال برنامج "صحتك وبس" المذاع عبر فضائية "صدي البلد 2"، أنه لا يهم أن تفقد وزنك من أجل مظهر أجمل، ولكن للحفاظ على صحتك ولكي تتفادى جلطات القلب والكوليسترول العالى وأمراض الدهون على الكبد والكلى.

وفى سياق آخر، قالت الدكتورة بسمة الملا، إن فيتامين د 3 له علاقة بزيادة الوزن، موضحة أنه من لا يتناول هذا الفيتامين يتم زيادة وزنه للكبار والأطفال.

وأضافت بسمة الملا خلال ببرنامج "صحتك وبس" المذاع عبر فضائية "صدي البلد 2"، أن أعراض نقص هذا الفيتامين الإحساس بهمدان فى الجسم على الرغم من التناول الجيد للطعام وتعب بمفاصل القدم واستمرار دور البرد لأكثر من 20 يوم ووجود هربز فى الفم.

وتابعت أنه بدون فيتامين د 3 يعتبر أى ألم بسيط يجعله متفاقما، "لما تروحي الجيم وتاخدي الفيتامين دا مش هتحسي بأى ألم.. فقط ألم محتمل".

وفي سياق آخر، كشفت الدكتورة بسمة الملا خبيرة التغذية والعناية بالشعر، عن فوائد زيت جنين القمح لعلاج مشاكل الشعر والبشرة، مؤكدة أنه من أهم الزيوت الطبيعية لعلاج الثعلبة والصلع، كما أنه يساعد في نمو الشعر وملء فراغات الرأس؛ وأطلق عليه الكهنة في تلك الوقت «العلاج السحري - ونبات الجنة» وسمي بهذا الاسم؛ لأنه يعالج العديد من الأمراض، منها البشرة والشعر والأمراض الجلدية، وكان يستخدم في الأكل أيضا.

ونصحت «بسمة الملا»، بضرورة تناول الوجبات الصحية التي تحتوي على الخضروات والفاكهة لتغذية الشعر، مؤكدة أن سوء التغذية وعدم تناول الوجبات الصحية يؤثر بنسبة كبيرة جدا على نمو الشعر والصحة العامة للجسم، لذلك تنصح بتناول الخضروات والفاكهة وزيت جنين القمح.