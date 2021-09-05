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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ملكيش حجة .. عشب طبيعي بطعم التفاح لتخسيس الوزن

تخسيس
تخسيس

قال الدكتور خالد أحمد الغزالي، استشاري النباتات الطبية ، إن أخصائى التغذية يقوم بتنظيم مواعيد الوجبات الغذائية لمريض السمنة، ولابد من عدم تقييده للمريض ومطالبته الامتناع عن تناول الأكل أو الحرمان. 

وأضاف الغزالى، خلال استضافته في برنامج سفرة وطبلية والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  أن منتج بيستا بطعم التفاح الأخضر عبارة عن ألياف غذائية ودوره ليس مقتصرا على انقاص الوزن ولكن تنظيم حركة الأمعاء، وأيضا لاحتوائه على مادة السيليوم وهى تشبه البقوليات تعطى الإحساس بالشبع .

 

ولفت إلى أن تناول الأعشاب الطبيعية والحوارق تعمل على الشعور بالشبع وامتلاء المعدة، وبدورها تتخلص بالدهون فى الجسم بصورة سريعة .

 

يذكر أن الدكتور خالد أحمد الغزالي، استشاري النباتات الطبية، قد ذكر فى تصريحات سابقة أن  تناول الألياف الغذائية تعمل على خسارة وزن الجسم بسهولة، إضافة إلى أنها تساعد على وقاية الجسم من السرطان.

 

وأضاف أن الألياف الغذائية تساعد على شعور الإنسان بالشبع، لأنها تعمل على ملئ جزء كبير من المعدة بالاضافة إلى أن مريض السمنة عندما يُقلل ما يتناوله من الطعام، يلجأ جسمه إلى التغذية على الدهون المخزنة في الجسم، مشيرًا إلى أن الأنسولين هو المتسبب الرئيسي للسمنة، ولهذا معظم مرضى السمنة المفرطة مصابين بالسكر والضغط، وهذا يحدث نتيجة خلل في البنكرياس الذي يُنتج الأنسولين.

 


 

تخسيس النباتات الطبية الأعشاب السمنة السمنة المفرطة

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