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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ريا أبي راشد تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

ريا ابي راشد
ريا ابي راشد

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد ، صورا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

وظهرت رايا أبي راشد في الصورة بإطلالة ناعمة ، حيث ارتدت فستان أسود ، وسعرها المنسدل على الأكتاف ، ومجوهرات أبرز شياكتها وناقتها.

 

ريا أبي راشد ، مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحيفة عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا.


يُذكر أن الجمهور أصدر أقاويل بأن ملل الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، دفع ريا أبي راشد في تغيير ملامحها الرقيقة إلى أخرى، وفقدان وزنها، بعد أن كانت تتميز بأنها «كيرڤي».


ومن وقتها وهي تصدرت مؤشرات البحث جوجل، تويتر، بعد أن كانت أعمالها تتصدر التريند بسبب انفراداتها ونجاحها الباهر، التي حققته منذ الظهور الأول في جميع المجالات التي شغلتها، صحافة، تليفزيون إنتاج.

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