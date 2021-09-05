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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: إطلاق 4 أقمار صناعية إنجاز غير مسبوق يحسب للقيادة السياسية

النائبة عبلة الألفي
النائبة عبلة الألفي عضو مجلس النواب

أثنت النائبة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، علي جهود القيادة السياسية في مجال الفضاء، وذلك بعد التقدم الملحوظ في إطلاق الأقمار الصناعية، حيث من المقرر أن تطلق الدولة المصرية 4 أقمار صناعية ببداية العام المقبل.

 

وأكدت "الألفي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الخطوة تعد بمثابة إنجاز غير مسبوق للدولة المصرية في هذا المجال الذي يعتبر ضمن المجالات الاستراتيجية التي استطاعت القيادة السياسية تحقيق التطور العملي به.

 

وقالت عضو لجنة الصحة، إنه لا بد من استغلال هذه الأقمار فيما يخدم البحث العلمي، لا سيما أن البحوث العلمية تعد أهم وسائل تحقيق التقدم والتنمية الشاملة للمجتمعات التي ترغب في الوصول إلي الريادة العالمية بجميع الجوانب.

 

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كان برنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "الأولى"، عرض  تقريرا عن إطلاق 4 أقمار صناعية لأغراض البحث العلمي، العام المقبل.

 

جاء في التقرير أن مصر تستعد لأن تدخل عصر الأقمار الصناعية من أوسع أبوابه، من خلال إطلاقها العام المقبل أربعة أقمار صناعية من نوعية "كيوب سات"، وهدفها مجال الاستشعار عن بعد، والبحث العلمي.

 

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية لاستخدام علوم الفضاء في السلم والبحث العلمي، وبناء تكنولوجية فضائية تدعم الصناعة المصرية، وتصل بها للعالمية.

 

ومن المفترض إطلاق أول قمر صناعي من نوع "كيوب سات" في شهر يناير من العام المقبل، والمصمم بالكامل في وكالة الفضاء المصرية.

 

ولفت التقرير إلى أن القمر الثاني سيطلق في منتصف العام المقبل، الخاص بالجامعات المصرية، والثالث سيطلق في نهاية العام، والرابع بالتعاون مع الصين، ويتم إطلاقه في الربع الأول من عام 2023.

الاقمار الصناعية مجلس النواب البحث العلمي البحوث العلمية المجالات الإستراتيجية

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