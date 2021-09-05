فودة يتفقد العمل بأول كوبري "لوب" بالطريق الدائري الجديد بشرم الشيخ

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، العمل بأول كوبري "لوب" دوران للخلف من اتجاه بوابة شرم الشيخ بالطريق الدائري الجديد بشرم الشيخ ضمن أعمال إنشاء 4 كوبري "لوب" دوران للخلف بالطريق الدائري الجديد بشرم الشيخ ضمن المشروعات القومية وبناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأثنى المحافظ علي تقدم الأعمال بالطريق مشيدا بالعمالة الذين يؤدون اعمالهم بجد ونشاط تحت الظروف والمناخ الحار وارتفاع درجات الحرارة.





يشار إلى أن أعمال تطوير الطريق الدائري تتضمن إنشاء 5 حارات مرورية يمين، و 5 حارات مرورية يسار، ومشاية على الجانبين للمشاة والدراجات، وحارة تهدئة وعدد 6 كوبري منهم 4 لوب وطول الطريق 21 كم . U.T دوران للخلف؛ ورافق المحافظ اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

كوبري دوران للخلف

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